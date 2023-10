I cuccioli recuperati da un netturbino di Modica stanno bene

Ricordate la storia dei sette cuccioli abbandonati in un sacco di farina, recuperati da un netturbino di Modica e, successivamente, trasportati presso il canile comunale di Modica? Abbiamo contattato la signora Giovanna Sudano, fra le responsabili del centro, e abbiamo chiesto lo stato di salute dei cuccioli. “Stanno tutti bene – ci dice la signora – grazie ai social e all’articolo su Radiortm (quasi 7 mila visualizzazioni, ndr) è stato un susseguirsi di aiuti da parte di tantissime persone che ringrazio dalle colonne del suo giornale. Abbiamo visto ingenti quantità di latte e traversine e la cosa ci ha fatto molto piacere”.

Qualcuno è stato adottato? Ho visto che molti si sono adoperati da tutta Italia

“Uno sì, è arrivato presso una famiglia di Modica, gli altri sono rimasti al canile ma contiamo sul fatto che qualcuno possa portarseli a casa. Sono amorevoli e vivaci”

Non proprio un bel gesto da parte di chi ha lasciato i cuccioli dentro il sacco di farina, ne conviene?

“Avrei diversi aggettivi per questo signore, ma ho come l’impressione che Lei, questi aggettivi, non potrà pubblicarli”.

Capisco. Cosa mangiano i cuccioli?

“Ogni tre ore si svegliano e bevono latte. Sono tutti salvi, godono di ottima salute e invitiamo tutti a venire presso il canile comunale di Modica per un eventuale adozione”.

Nella speranza che casi come quello visto la settimana scorsa (i cuccioli rinchiusi dentro un sacco, legati con un spago al fine di non farli respirare) non si vedano più. Da nessuna parte.

Salva