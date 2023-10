Modica. Primo incontro a Roma per la Bandiera Blu 2024

L’Assessore all’Ecologia del Comune di Modica Samuele Cannizzaro, è stato ieri a Roma, per il primo atto del percorso verso la conferma, anche per il 2024, della Bandiera Blu. Insieme al referente tecnico del suo assessorato, Dario Modica, è stato presente all’assise, in Regione Lazio, in cui sono stati comunicate le linee guida per l’ottenimento della Bandiera Blu del prossimo anno e sono stati consegnati i questionari relativi.

“Si è trattato – hanno dichiarato l’Assessore Cannizzaro e il Sindaco – di un incontro propedeutico ai vari passaggi che vogliamo assolvere per confermare quello che è un simbolo che attesta la qualità dell’ambiente, la vivibilità del litorale e i servizi che necessitano a un alto profilo di qualità delle nostre zone di mare. Lavoriamo giornalmente per potenziare i servizi e promuovere un turismo sostenibile, nell’ottica di uno sviluppo che possa tutelare i valori naturalistici e paesaggistici delle nostre spiagge”

“Dal 2021- afferma l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – Modica ha ottenuto la Bandiera Blu, che è il riconoscimento internazionale più importante per attestare l’attenzione alle tematiche ambientali di un territorio e la qualità dei servizi, con un’attenzione estrema ai soggetti svantaggiati. E’ stata importante la nostra presenza ieri a Roma, per scontornare e prendere contezza di quelli che sono i dettami che porteranno alla conferma anche nel 2024, della Bandiera Blu sulle spiagge del litorale di Modica. Il nostro comune, è in costante aggiornamento sulla tutela dell’ambiente e a migliorare le proprie azioni per garantire una piena tutela del territorio”

Salva