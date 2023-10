Iniziative Uici per il mese di novembre e aperture ambulatorio

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa comunica che l’ambulatorio oculistico sezionale per la prevenzione della cecità, sito in via Giorgio Perlasca, è aperto, durante il mese di novembre, tutti i giorni feriali, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30, tranne il sabato pomeriggio. Durante queste fasce orarie gli interessati al servizio di prevenzione possono prenotare le visite oculistiche ed ortottiche per via telefonica al numero 0932.622201 o per posta elettronica all’indirizzo email: ambulatorio@uiciechi.ragusa.it, o tramite Messenger specificando nome, cognome e numero telefonico. Ai soci dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della provincia di Ragusa, in regola col tesseramento, che si prenotano per effettuare visite oculistiche, la sezione territoriale di Ragusa riserverà la priorità di prenotazione e il 50% di sconto sulla tariffa della visita. Intanto, gli sportelli di Modica e di Comiso dell’Uici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. L’Uici Ragusa fa sapere che i soci di: Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli potranno richiedere il servizio di accompagnamento presso lo sportello comunale di Modica. I soci dei restanti 8 Comuni della provincia iblea potranno, invece, richiedere il servizio di accompagnamento presso la sezione di Ragusa. Tra le novità del prossimo mese, il fatto che sabato 18 novembre la sezione iblea organizza una visita guidata presso il polo tattile multimediale di Catania, con partenza alle 8 da Ragusa. Alle 10 ci sarà la visita guidata del polo tattile, dell’annesso giardino sensoriale e del bar al buio. Alle 13 pranzo in un ristorante situato nei pressi del polo tattile. Alle 15,30 shopping libero e visita al Duomo di Catania. Alle 17,30 si ripartirà per Ragusa. I soci interessati, unitamente ad un solo accompagnatore, possono prenotarsi entro e non oltre il 10 novembre fino ad esaurimento posti telefonando al presidente Salvatore Albani, 334.6445810.

Salva