Imprese del settore acconciatori ed estetica a confronto con la Cna iblea

Pianificare, nei prossimi mesi, una serie di iniziative a vantaggio delle imprese del settore acconciatori ed estetica. Questo il senso dell’incontro con i rappresentanti del comparto tenuto nella sede della Cna territoriale di Ragusa dai presidenti di Cna acconciatori, Guglielmo Trovato, e di Cna estetisti, Stefania Modica Belviglio, presente la responsabile territoriale di Cna Benessere e Sanità, Laura Lissandrello. Sul tappeto, naturalmente, anche le esigenze delle imprese del settore a cui sono state fornite informazioni specifiche per il sostegno proprio allo svolgimento dell’attività d’impresa. Ecco perché si è parlato di incentivi e, in particolare, di quelli legati all’Ebas e al bando Crias. E’ stato altresì analizzato anche l’aspetto dell’accesso al credito e della formazione oltre che quello concernente la ricerca di personale. Un confronto che, in prospettiva, è risultato molto utile anche per definire tutta una serie di iniziative che occorrerà prendere per cercare sempre di più di rilanciare le peculiarità del comparto nell’immaginario collettivo.

