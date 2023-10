Modica. Resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, denunciato automobilista

La polizia locale di Modica ha denunciato un 41enne residente a Milano per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati in Corso Umberto, allorquando una pattuglia notava un veicolo percorrere la principale arteria cittadina in direzione Piazza Monumento e che, improvvisamente, nonostante la doppia striscia longitudinale, eseguiva l’inversione di marcia. L’automobilista veniva fermato dagli agenti, ai quali, su richiesta, esibiva in un primo momento patente e carta di circolazione. Alla richiesta di produrre anche il certificato di assicurazione del veicolo, però, il 41enne, con fare repentino, sottraeva con la forza i documenti precedentemente consegnati che teneva in mano l’agente. Reiterata la consegna dei documenti, l’interessato si rifiutava categoricamente profferendo, alla presenza di numerose persone: “Tanto questi signori non mi faranno nulla. Casomai gliela faccio pagare mettendoci quattro avvocati.

A questo punto metteva in moto l’autovettura e si allontanava”.

Alla luce dei fatti, la sezione di polizia giudiziaria ha avviato le indagini del caso che hanno portato al deferimento dell’uomo all’autorità giudiziaria. Sono state, altresì, contestati d’ufficio gli articoli 40, 146 e 192 del codice della strada.

Salva