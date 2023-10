ASP Ragusa: la Regione condivide il Piano del Fabbisogno 2023/25 e delle Assunzioni 2023

L’Assessorato alla Salute della Regione siciliana ha condiviso il Piano del Fabbisogno 2023/2025 e il Piano delle Assunzioni 2023 adottati dall’ASP di Ragusa con delibera n. 1986 del 31 agosto 2023, dando il via libera all’avvio delle procedure di assunzione in conformità alla normativa e alle indicazioni assessoriali dettate in materia. L’Azienda avvierà tempestivamente le procedure interne per consentire la progressione tra le aree del personale, garantendo, così, un percorso di sviluppo e di crescita professionale al personale dipendente dell’ASP. Inoltre, si darà corso alle procedure per la stabilizzazione del personale che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

In termini complessivi, per l’anno 2023, sono previste 712 assunzioni (per i differenti ruoli), di cui una larga fetta attraverso procedure di concorso (già espletate o in fase di espletamento). I posti per le procedure di stabilizzazione sono invece 331, quelli riservati alle progressioni verticali 66.

