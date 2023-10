Verticalizzazione, stabilizzazione e assunzioni. Giornata storica per l’Asp ragusana

“Oggi è un giorno storico per tutto il personale facente parte dell’organico in dotazione all’ASP di Ragusa. A seguito dell’approvazione da parte della Regione del Piano del Fabbisogno 2023/2025 e del Piano delle Assunzioni 2023 dell’Asp di Ragusa, partirà la verticalizzazione del personale dopo oltre un decennio di attesa. Un impegno preso in passato con i dipendenti che darà finalmente loro dignità, valorizzando l’impegno profuso quotidianamente a servizio della collettività”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta la notizia del giorno che riguarda tutti i dipendenti Asp iblei i quali potranno ora aspirare ad un percorso di sviluppo e di crescita professionale a cui prima non potevano ambire. “Superato questo che era un passaggio fondamentale, pensiamo adesso alle stabilizzazioni e alle assunzioni tramite concorso. Nel primo caso sono previste ben 331 procedure di stabilizzazione. Per quanto riguarda invece i nuovi ingressi in organico attraverso concorsi, i posti a disposizione sono 712 e riguardano svariati ruoli. Le progressioni verticali invece riguarderanno 66 dipendenti che avranno modo di vedersi certificati gli ottimi risultati raggiunti negli anni di servizio facendo finalmente trionfare la meritocrazia”.

