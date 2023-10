Calcio, Coppa Italia. Vittoria del Modica sul Messana

Modica Calcio – Messana1966 2-0

Modica Calcio: Genovese L., Ababei, Cacciola, Guerci, Ferotti, Diop, Genovese P. (30’ st Manfrè), Cicero, Agodirin (30’ st Savasta), Prezzabile (24’ st Aprile), Azzara (24’ st Kebbeh). Panchina: Marino, Ballatore, Vindigni, Musso, Aprile, Mortellaro, Kebbeh, Manfrè, Savasta. Allenatore: Giancarlo Betta.

Messana1966: Lima, Farfaglia, D’Agostino, Foti, Isaia, Viscuso (24’ st Galletta), Pantano, Calcagno, Villareal (12’ st Toralongo), Rol (12’ st Sowe), Cafarella (29’ st Russo). Panchina: Russo, Galletta, Cali, Toralongo, Russo, Romeo, Sowe, Bonasera, Barbera. Allenatore: Gabriele Patti.

Marcatori: 20’ pt Prezzabile rig. (MO), 29’ pt Prezzabile rig. (MO)

Ammoniti: Diop (MO), Pantano (ME), Azzara (MO), Guerci (MO), Pantano (ME), Agodirin (MO)

Una doppietta di Alessandro Prezzabile ha regalato al Modica il successo sul Messana, nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, giocato al “Vincenzo Barone”. L’attaccante è andato in gol, in entrambi i casi, nel primo tempo e su rigore. L’allenatore Betta ha messo in campo molti giocatori ancora con poco minutaggio.

Primo tempo emozionante per il Modica Calcio che ci prova al 3’ con Genovese e gestisce perfettamente la gara fino al rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Pantano su Agodirin, dal dischetto si presenta Prezzabile che spiazza Lima e al 20’ porta avanti i suoi. Dopo soli 10’ minuti ancora un rigore per il Modica con Farfaglia che tocca di mano in area e regala il penalty agli avversari, dal dischetto Prezzabile cambia angolo e spiazza ancora Lima. Dal 32’ inizia lo spettacolo mostrato da Lima, prima con un’ottimo intervento su colpo di testa di Prezzabile, quindi si supera prima su Azzara e poi su Genovese, due occasioni che avevano fatto pregustare la gioia del gol ai tifosi di casa che si trovano ad applaudire il portiere avversario. L’unica grande occasione per il Messana arriva al 38’ con Pantano che prova una rovesciata da dentro area, ottimo intervento di Genovese L. che blocca a terra.

Il secondo tempo vede la formazione di casa gestire il vantaggio senza rischiare tanto e gestendo la manovra del gioco. Gli uomini di Betta sono bravi nel giro palla e nel chiudere le principali linee di passaggio e partono in contropiede come al 10’ quando Genovese lancia perfettamente in area Azzara che ancora una volta trova un prontissimo Lima. Ne servono altri 10 per vedere il Modica ancora pericoloso, questa volta è Cacciola a mettere il pallone in mezzo per Agodirin, l’attaccante rossoblu prova a gestire il pallone ma il suo tiro risulta alto sopra la traversa. La gara si chiude con il Modica che regala la vittoria al proprio pubblico e si prepara alla sfida di ritorno con un vantaggio importante in vista del passaggio del turno.

“La partita di coppa ricordiamoci che si gioca sempre su 180’ e quindi la cosa più importante era non subire gol, oltre ovviamente a segnare.- dichiara il mister Giancarlo Betta – Abbiamo posto le basi per la partita di ritorno ma dobbiamo stare sempre concentrati perchè gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ora dobbiamo subito concentrarci sulla gara contro il Santa Croce”