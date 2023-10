I segreti dei veicoli elettrici Ford

Ford è una delle case automobilistiche più importanti al mondo. In oltre un secolo di storia, il marchio fondato da Henry Ford è stato in grado di cambiare radicalmente la produzione di automobili, a partire dalla catena di montaggio e dal nastro trasportatore per arrivare alla più recente transizione verso l’elettrico. La grande reputazione del brand americano garantisce un vantaggio competitivo strutturale rispetto ai tanti nuovi competitor apparsi sul mercato negli ultimi tempi, contestualmente all’avvento dell’elettrico, e impegnati soltanto in questo tipo di produzione. Lo spirito pionieristico di Ford, in questo senso, dimostra perfettamente quanto la capacità di incidere in questo tipo di cambiamento vada oltre il semplice numero di vendite. Il marchio, infatti, sta riuscendo a non tradire il suo passato e la sua storia mentre vira verso un orizzonte nuovo e più green. Per saperne di più su Ford e sui ricambi usati dei suoi veicoli, puoi cliccare qui: Ovoko, oltre a essere una delle più solide realtà digitali del mercato dell’usato, è anche una preziosa fonte di informazioni nel settore automotive.

L’efficienza della catena di approvvigionamento

Per la produzione di auto elettriche Ford, la filiera è fondamentale. Il cosiddetto Blue Oval vanta alcune delle migliori pratiche e la definizione di un nuovo piano in grado di aggirare problemi e difficoltà come quelle sperimentate durante e subito dopo la pandemia è esempio calzante di questa grande capacità del brand americano. Le partnership strategiche con produttori di batterie e fornitori di materiali necessari all’assemblaggio di veicoli elettrici hanno permesso a Ford di non rallentare il ritmo della produzione, grazie al flusso costante di materiali essenziali. Anche la costruzione di strutture all’avanguardia come il Rouge Electric Vehicle Center testimonia l’impegno di Ford nell’efficientamento della produzione di veicoli elettrici, alimentando una vera e propria cultura dell’eccellenza, dimostrata anche dalle innovazioni nella logistica e nella gestione dell’inventario, oltre che nella certosina analisi dei dati. Questa proattività consente a Ford di limitare i rischi e preservare i propri standard produttivi e qualitativi.

(Pixabay)

https://pixabay.com/it/photos/ford-fiesta-st-guado-festa-ns-blu-3160717/

Investimenti aggressivi, ma estremamente strategici

Negli ultimi anni, Ford ha investito molto nell’industria elettrica, ma lo ha fatto in maniera mirata. Questa politica industriale è il risultato di una visione strategica e orientata al futuro: Ford vuole continuare a essere un punto di riferimento per tutto il settore automotive e il recente investimento di 50 miliardi di dollari destinati ai veicoli elettrici fino al 2025 testimonia tutto l’impegno in questa direzione. In generale, il brand statunitense ha spinto molto sulla ricerca e lo sviluppo sostenibile per poter rispondere contemporaneamente alle esigenze e alle preferenze dei consumatori, ma anche alle sfide imposte dalla crisi climatica. Anche in questo senso, le partnership commerciali consentono di gestire meglio i costi di produzione, rendendo il prodotto più accessibile per chiunque si accinga ad acquistare una nuova automobile.

Assicurarsi le risorse naturali: un’esigenza primaria

Per la produzione di veicoli elettrici, poter contare su un approvvigionamento costante e affidabile di materiali come litio e cobalto è una necessità. Anche in questo, Ford ha fatto scuola: tramite connessioni strategiche con aziende minerarie, la casa automobilistica è riuscita a rafforzare notevolmente la sua catena di forniture, mitigando il potenziale impatto negativo di fattori esterni. Queste relazioni commerciali, inoltre, consentono anche una vera e propria fusione di competenze in grado di alimentare circoli virtuosi e di sostenere la transizione verso l’elettrico in senso lato. Ford sta provando a sostenere anche le industrie locali, contribuendo alla loro crescita economica, anche per ridurre l’impatto ambientale legato alla logistica di approvvigionamento. Gli esperti, però, invitano alla cautela su questo aspetto: una strategia di estrazione mineraria troppo aggressiva può incidere negativamente sulle comunità.

Un nuovo marchio per lanciare la sfida

Un’altra prova evidente dell’impegno concreto di Ford è rappresentato dalla creazione del sottomarchio Model. Il brand americano, infatti, sta utilizzando questo nuovo nome per creare un catalogo di veicoli elettrici unici, in grado sia di adattarsi alle esigenze di una mobilità pulita ed efficiente, sia di assecondare il gusto dei consumatori. Per certi versi, Model è un nuovo capitolo nella prestigiosa storia di Ford: la mobilità elettrica si trova, così, al centro degli sforzi dell’azienda. Accanto all’eredità della tradizione, il sottomarchio Model è il fulcro dell’innovazione e della progettazione di nuove idee in grado di cambiare per sempre l’intero mercato automobilistico e di trainarlo verso la piena sostenibilità.

Un movimento naturale dalla combustione interna all’elettrico

L’impegno mostrato da Ford riflette un’etica e uno spirito di adattamento notevole: l’agenda del marchio è serrata, ma è anche pienamente inserita in un contesto in cui il tema della sostenibilità diventa prioritario per tutti. Ford, però, sa come conservare la propria identità, quella apprezzata in tutto il mondo per oltre un secolo: Ford Mustang Mach-E e Ford F-150 Lightning, per esempio, sono rivisitazioni elettriche di storici modelli del brand. Rispetto ad altre case automobilistiche, comunque, si evidenzia un approccio più lento e cauto da parte di Ford, con una transizione pianificata e programmata per step, mentre alcuni concorrenti hanno preferito accelerare subito, non sempre con risultati brillanti. Ma la ricetta vincente non c’è, perché i fattori in gioco sono tanti. Ford, però, sembra avere le idee chiarissime.

Salva