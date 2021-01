L’automotive del prossimo biennio: idrogeno o elettrico?

I produttori mondiali di veicoli tradizionali vanno verso l’abbandono di motori alimentati con carburante tradizionale, pensando a soluzioni alternative e meno inquinanti. La domanda è: a idrogeno o elettrico. General Motors punta al settore dei furgoni elettrici da carico tramite BrightDrop, una nuova società interamente controllata. La società prevede di vendere i primi carrelli trasportatori elettrici multiuso all’inizio di quest’anno, e un furgone con motore simile entro la fine dell’anno. Mentre la gestione di software e servizi sarò garantita dalla BrightDrop. Non sta alla finestra Renault che sta formando una joint venture al 50% con Plug Power per costruire furgoni per le consegne, alimentati a idrogeno in tutta Europa. Le due società prevedono di avviare la produzione entro l’inizio del 2022, raggiungendo oltre il 30% del mercato dei veicoli commerciali leggeri alimentati a celle combustibili in Europa. Cosa non trascurabile, dovranno prima realizzare le stazioni di rifornimento di idrogeno per rifornire i propri mezzi, che specie in Italia (a parte uno a Bolzano) non esistono proprio.

