Stati generali dell’economia a Ragusa, Carasi (Ust Cisl Rg Sr) “Direzione da noi più volte propugnata”

“L’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa per venerdì e sabato prossimi, e che tra l’altro ci vedrà partecipare, va nella direzione che da mesi propugniamo. Quella della creazione di una cabina di regia che, sul fronte dello sviluppo economico, abbia ben chiare le dinamiche presenti sul territorio e organizzi strategie conseguenziali. Ben venga, dunque, l’appuntamento di indizione degli stati generali dell’economia a Ragusa con l’auspicio che questi possano estendersi a tutto il territorio provinciale”.

Lo dice la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, mettendo in rilievo come la due giorni in programma alla Camera di commercio si prefigge l’obiettivo di cristallizzare lo status quo per cercare soluzioni che possano garantire un rilancio del mondo imprenditoriale e, di conseguenza, anche di quello del lavoro. “Guardiamo con molto interesse ai contributi che potranno arrivare da questo articolato momento di confronto – continua Carasi – e ci auguriamo che dallo stesso emergano degli spunti di interesse tale da far sì che questa esperienza non si esaurisca solo nella due giorni ma possa proseguire con la creazione di un organismo operativo che monitori l’andamento delle problematiche connesse all’attività socio-economica del territorio. Ricordo che l’aumento dei prezzi, nonostante l’inflazione sia più contenuta rispetto alle scorse settimane, e il fatto, comunque, che non ci sia stato alcun adeguamento dei salari, costringe i lavoratori a fare i conti con rinnovate situazioni di sofferenza economica. Ragion per cui è necessario remare tutti assieme verso la stessa direzione per trovare una soluzione prospettica di ampio respiro che faccia uscire dal tunnel anche il nostro territorio”.

