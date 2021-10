Incentivi per l’acquisto di auto usate: i requisiti e i modelli preferiti dagli italiani

Le auto usate continuano a riscuotere un grande successo. Si tratta infatti di veicoli ricchi di vantaggi, e che oggi possono inoltre contare su una serie di incentivi, il che li rende ancor più convenienti da acquistare. Ecco perché oggi approfondiremo diverse informazioni relative ai requisiti necessari per usufruire dell’ecobonus sulle macchine usate e alle preferenze degli italiani in termini di modelli scelti nel 2021.

Informazioni e requisiti necessari per gli incentivi

Fino al 31 dicembre 2021 gli italiani avranno la possibilità di sfruttare alcuni incentivi per l’acquisto di auto usate, a patto di rispettare determinati requisiti, relativi soprattutto alla classe della vettura. Il tetto massimo della cifra ottenibile non potrà superare la quota di 2.000 euro, mentre la classe dell’auto non dovrà essere inferiore a Euro 6. In secondo luogo, il costo della vettura da acquistare non potrà essere superiore ad un tetto di 25 mila euro. Tra gli altri parametri da rispettare, poi, vi è quello relativo all’immatricolazione dell’auto: per usufruire di tale bonus, la vettura da rottamare dovrà avere almeno dieci anni di immatricolazione.

Ma quali sono, nella pratica, i criteri che gli italiani usano per scegliere l’automobile da acquistare? Al giorno d’oggi è possibile utilizzare una serie di servizi sul web per consultare e trovare diversi modelli di auto usate, così da valutarli in base alle proprie esigenze. I filtri consentono di impostare la ricerca in relazione a ciò di cui si ha bisogno, a partire dal prezzo, fino ad arrivare agli optional legati alla sicurezza o all’infotainment.

Altre informazioni utili sugli italiani e le auto usate

Data l’importanza del fattore prezzo, risulta importante capire quanto sono disposti a spendere in media gli italiani per l’acquisto di un’auto usata. Stando alle statistiche, se si parla di acquisti online, la cifra media si aggira intorno ai 15 mila euro. Se invece si considerano le vetture di una certa taglia, come nel caso dei SUV, le cifre medie salgono fino ad un totale approssimativo di 27 mila euro. A metà tra i due casi si trovano i crossover usati, il cui prezzo medio oscilla intorno ai 19 mila euro. Naturalmente in rete si possono trovare degli ottimi affari, al punto che è possibile acquistare auto in buone condizioni a 8 mila euro circa, se si entra nel campo delle utilitarie e delle piccole city car. Per comprendere quali sono le auto che piacciono agli italiani, si può prendere in considerazione una classifica relativa alle auto usate più vendute nel 2021, che vede in cima alla lista la Fiat Panda, in lista alla classifica, seguita a ruota dalla Fiat 500, mentre il terzo posto spetta alla Golf della Volkswagen. Bene anche la Lancia Ypsilon e la Jeep Renegade, insieme alla Volkswagen Polo e alla Mercedes Classe A.

