Cna pensionati Ragusa. Insediata nuova presidenza territoriale

Si è tenuta nella sede della Cna di Ragusa la riunione di insediamento della presidenza territoriale della Cna pensionati. La riunione è stata presieduta da Antonino Cavallo, rieletto presidente durante i lavori dell’assemblea elettiva della Cna pensionati Ragusa del 22 giugno scorso e ha visto la partecipazione del segretario territoriale della Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, e del responsabile della Cna Pensionati Ragusa, Franco Spadaro. La seduta è iniziata con il saluto del presidente territoriale Cna Ragusa Giuseppe Santocono, intervenuto telefonicamente, il quale ha rimarcato che sebbene l’associazione a livello territoriale abbia operato una svolta puntando sui giovani imprenditori e sui mestieri, questi stessi giovani, per crescere, hanno bisogno dell’aiuto di chi ha fatto impresa prima di loro. Il compito dei pensionati ex artigiani è quello di favorire i passi in avanti dei giovani imprenditori all’interno del sistema Cna e anche all’esterno.

Il segretario Caccamo ha ribadito come la Cna pensionati abbia una propria governance e identità all’interno dell’associazione di categoria. E’ necessario acquisire maggiore consapevolezza della rilevanza della Cna pensionati come forza sociale e proporsi in tutto il territorio mettendo a disposizione dei pensionati tutte le sedi comunali Cna, facendole diventare punti d’incontro e di promozione delle attività sindacali e dei servizi che il patronato Epasa e il Caf Cna offrono agli assistiti. Numerosi e qualificati gli interventi dei componenti della presidenza che hanno evidenziato l’importanza dei pensionati nella trasmissione dei saperi e dei mestieri e hanno dibattuto su alcuni punti cardine emersi anche durante i lavori dell’assemblea nazionale: i pensionati al centro del dibattito politico per l’incremento dell’importo delle pensioni al minimo e il sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. I complimenti, da parte dei componenti della presidenza, sono andati ad Antonino Cavallo che durante i lavori dell’assemblea nazionale della Cna pensionati che si è tenuta a Roma il 7 e 8 ottobre scorsi è stato eletto tra i componenti della direzione nazionale della Cna pensionati e a Giuseppe Zago nominato presidente del collegio dei saggi della Cna pensionati. Due importanti riconoscimenti che premiano il lavoro svolto dal gruppo dirigente della Cna pensionati Ragusa a livello territoriale, regionale e nazionale.

