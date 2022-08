Assicurazione auto: è boom di ricerche online

L’RC auto è un’assicurazione obbligatoria per tutti i possessori di automobile che tutela tanto il proprietario del veicolo quanto terze parti in caso di incidente stradale.

Non esistendo un tariffario univoco e uguale per tutti, ogni automobilista è libero di ricercare e individuare la polizza a lui più congeniale. Negli ultimi tempi, grazie anche all’accelerazione della trasformazione digitale, i dati hanno mostrato una crescita esponenziale della ricerca di assicurazioni auto online.

Un vero e proprio boom, favorito anche dalle numerose offerte, spesso molto vantaggiose, messe a disposizione dalle principali compagnie assicurative oggigiorno presenti sul web.

Come trovare l’assicurazione auto online

Individuare l’assicurazione auto più adatta alle proprie necessità al giorno d’oggi può rivelarsi un’operazione piuttosto semplice e veloce, per esempio procedendo online su 6sicuro.it, portale di comparazione che permette di mettere a confronto le proposte migliori del momento formulate dalle più importanti compagnie del settore.

Per richiedere un preventivo non si deve fare altro che compilare il form, inserendo tutti i dati richiesti, per visualizzare subito le migliori offerte delle principali compagnie assicurative.

Per rendere più rapida la compilazione, è preferibile tenere a portata di mano tutti i documenti e i dati dell’auto da assicurare in quanto, tra i dati richiesti, sarà necessario inserire, tra le altre cose, la targa, la data di immatricolazione e il modello.

Assicurazione auto: perché è obbligatoria?

La sigla RC sta per Responsabilità Civile e identifica un contratto assicurativo che copre i danni causati dal proprietario o dal conducente del veicolo assicurato in caso di sinistro.

Laddove il veicolo causasse un incidente, il risarcimento dei danni alle vittime non sarebbe a carico del proprietario dello stesso, ma dell’assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza RC.

Questo tipo di assicurazione è stato dunque reso obbligatorio al fine di tutelare le persone coinvolte in un incidente stradale e di garantire loro il giusto risarcimento. Questo, in assenza di assicurazione, sarebbe totalmente a carico della persona che ha provocato l’incidente. Dato che, nella maggior parte dei casi, i costi di risarcimento danni sono elevati, il soggetto potrebbe non essere in possesso di sufficiente denaro.

Con l’RC, questo rischio non si verifica in quanto, a fronte del pagamento, da parte del proprietario dell’automobile, di un premio mensile o annuale di importo variabile, la compagnia assicurativa si impegna a coprire i danni causati dal veicolo assicurato, secondo i tempi e i modi stabiliti nel contratto.

Assicurazione auto: le principali coperture accessorie

All’offerta base, costituita dall’assicurazione della responsabilità Civile, possono essere aggiunte le cosiddette garanzie accessorie, coperture aggiuntive che permettono di proteggere il veicolo, il titolare dell’assicurazione o il proprietario del veicolo da altri tipi di danni o problemi di vario genere.

Tra le garanzie accessorie più richieste e diffuse rientra la polizza kasko, la quale copre tutti i danni subiti dal veicolo assicurato non per colpa di terzi, ma dello stesso conducente, per colpa involontaria. Tra questi sono inclusi i danni subiti in seguito a ribaltamento del veicolo, uscite di strada e urti.

Molto diffusa e richiesta è anche la polizza che copre il veicolo in caso di furto o incendio; in questo caso, vengono risarciti anche i beni presenti nel veicolo al momento del furto.

Tra le polizze accessorie vi sono quelle che coprono contro:

Gli atti vandalici ;

; Gli infortuni subìti dal conducente del veicolo assicurato in caso di incidente o malore;

subìti dal conducente del veicolo assicurato in caso di incidente o malore; La rottura di finestrini o parabrezza.

L’aggiunta di una o più polizze all’assicurazione di base porta naturalmente a un aumento del costo del premio assicurativo; per questo, prima di aggiungerle alla RC, è importante valutare con attenzione quali possano essere realmente utili e di quali si possa invece fare a meno.

Salva