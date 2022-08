Il difensore campano Saporito firma con il Ragusa calcio

Si chiama Sergio Saporito, campano, classe 2001, 185 centimetri di altezza, il nuovo difensore centrale, ma adattabile anche lungo la fascia, del Ragusa calcio. Alla sua prima esperienza in Sicilia, Saporito è cresciuto con le giovanili della Sampdoria e poi ha militato, tra l’altro, con Avellino e Nocerina. E’ una scommessa dello staff tecnico azzurro che punta molto sulle qualità di questo ragazzo pronto a dare una mano alla causa delle aquile. “Sì, è vero – sottolinea – giocherò per la prima volta con la maglia di una squadra siciliana ed è un aspetto che mi affascina molto e che mi stimola a dare ancora di più che nel recente passato. Mi trovo molto bene con questo gruppo, ho preso atto della presenza di uno staff tecnico molto preparato che ci aiuterà a dare il meglio. Si sta formando una squadra che, secondo me, pur considerando la difficoltà della Serie D di quest’anno, potrà riuscire a raggiungere i propri obiettivi”. Alla firma erano presenti il presidente Giacomo Puma e il vice Emanuele Carnazza. “Ecco un’altra bella scommessa per la nostra realtà – dicono entrambi – Saporito ci è stato presentato come una pedina che potrà senz’altro fornire il suo apporto al nostro progetto. E sapendo già quali sono le sue caratteristiche, dato che l’abbiamo visto all’opera durante gli allenamenti, riteniamo che potrà garantirci belle soddisfazioni. Ci stiamo sempre muovendo lungo l’unica direzione che possiamo percorrere, quella di allestire una squadra che faccia fare bella figura agli sportivi e all’intera città di Ragusa pur a fronte di un torneo competitivo come quello che ci apprestiamo ad affrontare”.

