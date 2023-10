Sfida importante per il Modica calcio. Arriva il Mazzarrone

Il Modica Calcio si appresta a vivere la sesta giornata del girone B del campionato di Eccellenza.

Al “Vincenzo Barone” arriva il Mazzarrone che staziona a metà classifica a sole cinque lunghezze dalla capolista rossoblu.

Questo dato dimostra quanto sia ostica questa sfida e quanto sia importante l’apporto del pubblico di casa per superare anche quest’ostacolo.

La squadra di Mattia Pitino e Danilo Radenza ha raggiunto la vetta nelle prime cinque giornate dimostrando qualità e determinazione. La sfida contro il Mazzarrone arriva in un momento importante per la maturità di tutta la rosa. È necessario mostrare infatti quanto il gruppo sia coeso e pronto a sacrificarsi per traguardi importanti, valori richiesti dalla società e ricercati da tutti i componenti della rosa e adesso più che mai sono le basi per affrontare il proseguo di questo campionato.

“Il Mazzarrone è una squadra ben messa in campo – dice Giancarlo Betta, tecnico del Modica Calcio -. Ha attaccanti veloci che riescono a far male e andranno limitati. Sicuramente sono convinto che si vedrà in campo un Modica propositivo come quello di questo inizio di stagione, ma dovremo stare molto attenti in fase difensiva e controllare bene ogni zona del campo. Ci attende un match contro una squadra ostica da affrontare, che fa leva sulla solidità e sulla velocità in fase di attacco, non possiamo permetterci alcuna distrazione. Il pubblico – continua Betta – dovrà essere il nostro dodicesimo uomo, starà poi a noi, l’arduo compito di continuare a percorrere il cammino fatto fino ad oggi”.

Qui l’elenco dei convocati per la sfida contro il Mazzarrone al Vincenzo Barone. Assente per infortunio Alfieri:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta

