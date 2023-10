Scoglitti, trovato in possesso di hashish, cocaina. In manette

militari della Stazione Carabinieri di Scoglitti hanno proceduto al controllo di un giovane tunisino identificato in M.M. di trentasette anni. Il controllo di polizia ha permesso di rinvenire, occultato sulla sua persona, circa 115 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, entrambe le sostanze suddivise in involucri in cellophane trasparente pronti per la cessione a terzi.

I Carabinieri, rilevato lo stupefacente, hanno esteso gli accertamenti presso il domicilio del tunisino nella città di Vittoria e hanno scoperto, all’interno di un garage di pertinenza di detta abitazione, la somma in contanti di 1335 euro composta da banconote di piccolo e medio taglio.

Dagli elementi acquisiti, e tenuto conto delle modalità di confezionamento delle sostanze che escludevano ipotesi su un uso esclusivamente personale, i Carabinieri hanno proceduto a deferire M.M. in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio.

Terminate le formalità di rito, i militari hanno poi accompagnato il tunisino presso la Casa Circondariale di Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura precautelare applicata.

A seguito di rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava la misura dell’arresto e confermava nei confronti di M.M. la custodia cautelare in carcere.

