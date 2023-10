Modica Gospel Choir, affermazione anche a Pozzallo

Altro successo del Modica Gospel Choir che venerdì sera si è esibito, diretto dal maestro Giorgio Rizza, in Piazza Municipio a Pozzallo. La corale, che nell’occasione si è avvalsa, quale special guest, della voce di Aurelio Pitino, direttore nazionale Let’s Sing Gospel Connection, è stata chiamata dall’amministrazione comunale in occasione dell’iniziativa “Voci dal mare” e, in prima fila c’erano proprio il sindaco, Roberto Ammatuna, e l’assessore Raffaele Monte. Applausi a scena aperta e grande partecipazione del pubblico in alcune canzoni coinvolgenti del genere proprio dal Modica Gospel Choir, che domenica sera sarà di scena a Ispica presso la Basilica SS. Annunziata, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni XXIII.