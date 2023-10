Incidente autonomo lo scorso pomeriggio in Via della Costituzione, al Polo Commerciale di Modica. Il conducente di una Peugeot 308, modicano di 52 anni, per cause da stabilire, ha perso il controllo del veicolo finendo sullo spartitraffico e abbattendo il palo dell’illuminazione pubblica. È, fortunatamente, rimasto illeso.

Salva