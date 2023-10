Modica Alta, auto senza freno inserito. Tragedia evitata

Poteva provocare danni a cose o persone è poteva anche provocare una tragedia un’auto senza conducente. Il veicolo era stato lasciato in sosta nel tratto finale di Corso Nino Barone a Modica Alta. Il proprietario, probabilmente, aveva dimenticato di inserire il freno a mano tant’è che ad un certo punto L’utilitaria si è messa in movimento attraversando l’intersezione con Corso Santa Teresa e Corso Francesco Crispi e finendo contro lo spigolo di una casa. Per fortuna in quel momento non passano altri veicoli e nemmeno pedoni.

foto Fb

