Messico. Terremoto magnitudo 6.0 scuote il nord-est del paese

Si susseguono con sempre maggiore frequenza i terremoti nel pianeta Terra. Dopo quelli drammatici in Nepal e quello di due giorni fa in Afghanistan, ieri è toccato allo stato messicano di Oaxaca, nel sud-ovest del Messico, ad essere scosso violentemente da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, che ha danneggiato, in base alle prime rilevazioni, parecchie strutture pubbliche e private. Il Servizio Sismico Nazionale ha riferito che l’epicentro è stato localizzato a 12 chilometri a nord-ovest delle cittadina di Matías Romero. Secondo il rapporto, il terremoto è avvenuto alle 23,06 ora locale, la cui percettibilità è stata avvertita anche a Città del Messico, Morelos, Puebla e Veracruz. Finora non è stata segnalata alcuna perdita di vite umane e i danni alle infrastrutture sembrano contenuti, anche se le autorità continuano a svolgere opportune verifiche e ispezioni in tutta lo stato. Da parte sua, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha comunicato attraverso i social “un abbraccio a tutti gli abitanti della cittadina di Istmo e Matias Romero, epicentro del sisma, nelle quali fortunatamente, il terremoto non ha causato al momento perdite di vite umane” ha detto il presidente. Sebbene il Coordinamento statale della protezione civile non avesse segnalato danni gravi, molte persone hanno condiviso, sui social network, diverse frane sulla strada federale 190 Oaxaca-Istmo; nonché danni gravi alla porta principale della chiesa di San Sebastián Tula, comune situato nell’ interland della capitale dello stato. Tuttavia il governatore di Oaxaca Salomon Jara ha deciso di lanciare lo stato di massima allerta sismica nella regione, mentre il capo del Governo, Martí Batres, ha riferito che i protocolli di revisione delle strutture danneggiate sono in corso anche nella capitale Città del Messico.

