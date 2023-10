PD: “Il termine “bilancio al Comune di Modica provoca orticaria”

“Il termine bilancio (ci riferiamo al documento che si occupa delle entrate e uscite del Comune), se pronunciata all’interno di Palazzo San Domenico, ad alcuni provoca l’orticaria”.

Il segretario cittadino del Pd, Salvatore Poidomani, incalza sulla questione bilancio e sulla nomina dei due commissari da parte della Regione, ad integrazione di quanto già denunciato da Vito D’Antona di Sinistra Italiana, anche se in provincia non c’è solo Modica ed essere commissariata il che non giustifica nulla.

“Sia la Giunta che i responsabili dei servizi si dimostrano refrattari alla normativa che impone una rigida tempistica nell’assolvimento di tali compiti, consistenti nell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto – aggiunge Poidomani -. La Regione non può far altro che prenderne atto e procedere, come ha fatto, alla nomina dei Commissari ad acta. Non ci può consolare il fatto che assieme al nostro Comune ce ne siano tanti altri: la nostra situazione finanziaria è così drammatica e certificata dall’esistenza di un Piano di riequilibrio che si impone una maggiore tempestività e precisione. Purtroppo, questi documenti non riescono a venire alla luce. Parti travagliatissimi, che rivelano una situazione di fondo ancora più grave di quella che è stata rappresentata dalla Corte dei Conti. Dalla nuova Amministrazione ci si aspettava una maggiore attenzione e un coinvolgimento del Consiglio Comunale, che ancora attende di vedere il Rendiconto del 2021”.

Non si tratta di una formalità; come è noto i consuntivi sono lo strumento che permettono al Consiglio, e indirettamente ai noi cittadini, di esercitare il doveroso controllo democratico sull’attività della Giunta.

