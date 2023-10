Modica. Premio di Studi “Giovan Pietro Grimaldi” Anno 2023/2024

La Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica in attuazione delle disposizioni statutarie e nell’ambito delle azioni previste per favorire ed incrementare la ricerca scientifica in genere curando la formazione di giovani che siano particolarmente meritevoli, indice due Premi di Studio di 3.000 euro ciascuno intitolati al fondatore Prof. Giovan Pietro Grimaldi, Fisico e Rettore dell’Università di Catania.

Il Premio è rivolto a due studenti/studentesse residenti a Modica immatricolatisi nell’AA 2023-2024 al corso di Laurea triennale in Fisica presso l’Università di Catania.

L’iniziativa fa seguito al Mayorana Schoo&Workshop che ha visto a Modica riuniti oltre 60 scienziati di tutto il mondo dal 4 al 15 Luglio scorso, per il congresso di fisica nucleare organizzato dall’Università di Catania dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dalla Fondazione Grimaldi;

L’iniziativa ha consolidato il rapporto di collaborazione e di sinergia che lega da sempre la Facoltà di Fisica di Catania e la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi.

In occasione della serata inaugurale al Teatro Garibaldi di Modica era stata annunciata dal presidente Avv. Salvatore Campanella l’istituzione di una borsa di studio per i giovani che si iscriveranno alla facoltà di fisica dell’Ateneo Catanese.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023 utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e del Dipartimento di fisica dell’Università di Catania

