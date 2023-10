Il cuore di Padre Pio dimorerà per qualche giorno a Modica nel Convento dei Frati Cappuccini in Via Nuova Sant’Antonio. Arriverà a Modica il 15 ottobre proveniente da Siracusa e vi rimarrà fino al 19 dello stesso mese.

A breve sarà ufficializzato il programma dettagliato.

