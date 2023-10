Ragusa partecipa alla Giornata nazionale del Trekking Urbano

Il Comune di Ragusa partecipa da diversi anni alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, che, sin dal 2003, viene organizzata ogni anno il 31 ottobre, con l’obiettivo di destagionalizzare e qualificare i flussi turistici mediante la promozione di una modalità di turismo a basso impatto ambientale e rispettosa della qualità di vita dei residenti.

Nel corso degli anni molte città italiane hanno aderito all’evento creato e depositato dal Comune di Siena capofila, con lo specifico marchio del trekking urbano. Nel corso delle varie edizioni la notorietà dell’evento è cresciuta costantemente, così come il numero complessivo dei Comuni aderenti che, nell’iniziativa del 2022, sono stati oltre 70 e ha visto la partecipazione fuori confine di Oporto, prima città europea ad aderire alla rete.

La manifestazione rappresenta, oltre che uno strumento di marketing turistico per la promozione di percorsi inusuali rispetto ai tradizionali circuiti turistici, una leva strategica per l’economia locale.

Come gli anni precedenti, anche per l’edizione del 2023, l’Amministrazione comunale di Ragusa ha dato la propria adesione con la Determinazione dirigenziale n. 4340 del 18/07/2023.

Il Comune di Siena seleziona ogni anno il tema conduttore della “Giornata” che, quest’anno, in occasione della XX edizione, è “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, in tale occasione, proporre tutta una serie di iniziative ed eventi collaterali su tale tema, con le quali si andrà ad arricchire l’edizione al fine di favorire e promuovere una forma di turismo lento, sostenibile, con un’attenzione particolare anche all’inclusione sociale, come patrimonio da valorizzare e mezzo con cui coinvolgere; collaboreranno infatti alla realizzazione del tour a Ragusa: l’ANFFAS e l’associazione Collettivo Ocra.

La scelta della tematica di quest’anno offre alla Città di Ragusa molteplici spunti per realizzare itinerari nelle forme più congeniali, con percorsi collaterali e iniziative che ricordano e raccontano storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinati in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale) ed i suoi mutamenti nei secoli.

