Ragusa. Prima seduta della Commissione Centri storici

“Si è insediata la Commissione Centri storici, al plurale, anche se l’impegno è quello di superare i campanilismi e guardare, a cominciare dalla forma mentis, a un unico, ampio, più attrattivo è competitivo Centro storico.

Per farlo – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – occorre far procedere di pari passo l’impegno a migliorare la vivibilità, che è prioritario per Ibla, con quello della rigenerazione, che è imprescindibile per Ragusa Superiore”.

“Pensiamo alla Commissione – prosegue l’assessore ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri – come a uno strumento di confronto concreto, un “pensatoio condiviso” in cui si incontrano i rappresentanti del Consiglio comunale, e quindi dei cittadini, e gli Enti.

L’impronta, già da questa prima seduta, è stata operativa con lo sblocco di 4 incentivazioni per attività economiche previste dalla Legge speciale 61/81, andando a completare le richieste risalenti al 2017”.

