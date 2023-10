Il campo di calcio Andolina a Scoglitti si rimette a nuovo

Sono stati ufficialmente aggiudicati i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e completamento del Campo di Calcio Comunale Andolina a Scoglitti. Ad aggiudicarsi la gara la ditta CAEC SOC. COOP. Questo importante progetto, con un budget complessivo di 600.000 euro, è stato assegnato alla ditta attraverso una gara d’appalto in cui hanno presentato un ribasso del 33,33%, portando l’importo di aggiudicazione a 316.656,94 euro.

Il Campo di Calcio Comunale Andolina è attualmente in uno stato di completo abbandono e necessita di interventi significativi. Nel corso dei lavori, saranno rifatti i cancelli d’accesso al campo, verrà realizzata una nuova recinzione esterna ed interna e saranno completamente ristrutturati gli spogliatoi. Questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza e l’aspetto del campo, ma forniranno anche una struttura di qualità per la comunità di Scoglitti.

“Quest’Amministrazione Comunale è fermamente convinta che il recupero e l’adeguamento di questa struttura siano un atto dovuto ai residenti di Scoglitti”- ha sottolineato l’assessore Salvatore Avola con delega alla frazione.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso il ripristino di una struttura importante che è stata trascurata per troppo tempo. Nonostante le risorse limitate, stiamo dimostrando il nostro impegno nel soddisfare le esigenze di un territorio che ha sofferto per un abbandono prolungato”- ha commentato il Sindaco Aiello.

