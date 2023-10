Genitori segnalano ritardi nell’avvio servizio Asacom a Ispica

I genitori segnalano ritardi nell’avvio del servizio Asacom a Ispica. “Da una serie di interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale – i Consiglieri comunali della Lista Civica Muraglie Sindaco e il Presidente di Valìa – Voglia di Ispica, Marco Ruffino – era stata dapprima indicata la prima settimana di ottobre per l’avvio dell’importante servizio per poi, in una seconda fase, addurre la motivazione delle scarse risorse finanziarie a giustificazione del ritardo e dei tempi lunghi relativi al trasferimento dei fondi da parte del Comune capofila ed altro ancora.

In questi tre anni si sono giustificate tante spese con la motivazione dell’urgenza incluse alcune che potevano essere differite o anche non sostenute”.

L’attivazione del servizio per garantire l’assistenza specialistica all’autonomia ed alla comunicazione per i bambini che ne hanno bisogno è una priorità e come tale va affrontata.

“Non intendiamo fare polemica, ma segnalare a chi governa che questa è una necessità che va trattata e risolta a stretto giro. Siamo certi che la questione verrà affrontata con la giusta sensibilità e risolta in tempi celeri. All’interno dell’Amministrazione comunale ci sono persone che conoscono bene la questione e sanno come affrontarla e risolverla”.

