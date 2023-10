Asp Ragusa, lavoratori ASU senza garanzie

Sono un ASU dell’azienda sanitaria di Ragusa, una lavoratrice che da 15 anni presto lavoro negli uffici dell’azienda, senza nessuna garanzia, nessun contributo, un lavoratore in nero della pubblica amministrazione. Sembrerà impossibile che io sia un lavoratore in nero perché in altre situazioni private ad esempio, l’ azienda potrebbe ritrovarsi con una grave ammenda da pagare o chiusa. come me altre 100 persone vivono questa situazione di precarietà, senza nessuna certezza di futuro. Vengo pagato per ciò che faccio, mentre di fronte a me lavorano i dipendenti veri che possono ammalarsi( senza dover recuperare le ore perse) o godersi le ferie, godere di tredicesima o incentivo e io e gli altri 100 pur partecipando alla vita dell’ azienda non possiamo usufruire di nessun diritto. Eppure basta aprire il sito e altre figure possono essere stabilizzate, medici, tecnici, ma anche assistenti amministrativi con stabilizzazioni dedicate. In una prima transh sono stati stabilizzati solo alcuni, ma è un numero troppo esiguo rispetto al gruppo di persone che lavoriamo in azienda. Ogni volta che d’ insedia un nuovo assessore o un nuovo rappresentante politico, nutriamo le nostre speranze, sperando che qualcuno faccia qualcosa e trovi una soluzione..ma sono solo promesse elettorali, di fatto non cambia nulla. Eppure non siamo ragazzini da prendere in giro, anzi siamo i futuri poveri che non prenderemo un euro di pensione.e se decidessimo di fare causa all’azienda e chiedendo il risarcimento per questi15 anni, che danno ne avrebbe la nostra comunità.non intessere be a nessuno, la politica è troppo occupata a dividersi una torta innparti uguali.a nessuno interessa il destino di noi 100 e delle nostre famiglie. Mi rivolgo ai sindaci di Pozzallo di Ragusa e di Modica all’ onorevole Di Pasquale, all’ onorevole Assenza che da sempre conoscono questa situazione, all’ onorevole Abbate che si era messo a disposizione ma che ora non interviene più la samotà la sanità è malata ma tanti soldi sono sprecati per pagare i click day ( che grazie alla velocità con cui hanno inviato la domanda percepiscono uno stipendio più che dignitoso) e tutti i contratti di diritto privato stipulato con professionisti che gravano su tutti i cittadini della provincia. Per gli asu non c’è nessuna possibilità, abbiamo fatto un concorso ma non C’è posto in pianta organica ma per le figure dei dirigenti, si il posto c’è.eppure ci siamo noi negli sportelli, nelle commissioni, al telefono del Cup. Aiutateci non usateci come bacino di voti per poi portarci al macello.

Lettera Firmata

Salva