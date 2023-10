Ancora lavori al Selvaggio. Ragusa calcio penalizzata

“Il continuo peregrinare del Ragusa calcio nei campi di mezza Sicilia perché lo stadio Aldo Campo non è pronto sta mettendo a dura prova la tenuta della società, che non può ottenere incassi adeguati in occasione delle sfide di cartello, utili per fare fronte alle ingenti spese sostenute, e la pazienza dei tifosi che non possono assistere alle prestazioni dentro casa della propria squadra del cuore”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito della situazione che riguarda da vicino la squadra di calcio che milita in Serie D considerata la ristrutturazione in corso che interessa l’Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Ora sappiamo che gli interventi non erano semplici e che la durata sarebbe stata lunga – continua Chiavola – sappiamo anche, però, che si sarebbe dovuto fare il possibile nel tentativo di accelerare le procedure e consentire al Ragusa di giocare al più presto le partite in casa. Siamo all’inizio di ottobre e c’è il rischio che, ancora per tutto il mese, gli azzurri giochino le partite casalinghe lontano dalla città, sul neutro di Avola. Ecco perché chiediamo al sindaco e all’assessore comunale allo Sport se questo rischio è davvero fondato, in che modo si stanno cercando di bruciare le tappe e, soprattutto, se è già prevista una data di consegna dei lavori per consentire al Ragusa di tornare a essere applaudito tra le mura amiche dai propri sostenitori. Tra l’altro, dopo la consegna delle opere, ci sarà tutta la procedura, che risulta abbastanza complessa, per fare in modo che arrivi l’omologazione. E, quindi, si rischia di perdere altro tempo. Temiamo, quindi, che possano passare ancora parecchie settimane prima di ottenere la piena fruibilità dell’Aldo Campo. Speriamo di essere smentiti dai fatti”.

