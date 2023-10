Fratelli d’Italia cresce in maniera esponenziale anche a Ragusa

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, fa il punto a tre giorni dalla chiusura del tesseramento e traccia un bilancio estremamente positivo. “A Ragusa – chiarisce Poidomani – Fratelli d’Italia cresce in maniera esponenziale. Aumenta il numero degli iscritti che si attesta sopra le 145 unità e che porta il circolo ad essere il secondo in provincia per numero di tessere a pochissima distanza dal nucleo ben più radicato e storicamente presente quale quello di Vittoria. Cresce, dunque, la partecipazione e cresce la voglia di sostenere, a livello locale, un gruppo umano che si sta spendendo per la città, che ha impresso un deciso cambio di passo alla propria linea politica e comunicativa e che ha tracciato le nuove linee per essere alternativi al modello Cassì”.

“Questi numeri – continua ancora Poidomani – non si vedevano nemmeno ai tempi della gloriosa An su Ragusa. Riceviamo continui attestati di stima da parte di singoli cittadini che ci contattano e ci vengono a trovare nella nostra sede per segnalazioni, consigli o semplicemente per unirsi a noi. Una fiducia che vediamo crescere giorno dopo giorno sempre di più e che ci lascia ben sperare per il futuro. Se pensiamo che fino a pochi mesi fa il numero degli iscritti era meno di 40, oggi non possiamo che guardare con ottimismo al futuro, cercando di fare sempre di più. In quest’ottica e per essere ancora più fattivi, la nostra sede in via Archimede 185, dalla prossima settimana, rimarrà aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì per diventare ancora di più punto di riferimento”.

