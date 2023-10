Modica, ex alunni commemorano la loro ex insegnante, Arestivo

Successivamente si sono trasferiti nel piccolo slargo antistante a quella che fu l’abitazione, dove visse la maestra in Corso Umberto, 132, sotto la chiesa di San Pietro, dove c’erano ad aspettarli i familiari della maestra, i docenti, i relatori del convegno a lei dedicato e il Sindaco Maria Monisteri.

La celebrazione è iniziata con la lettura delle motivazioni dell’evento da parte di Gianni Arrabito, organizzatore dell’iniziativa, e con l’appello di tutti gli ex alunni, poi è stata scoperta la targa celebrativa in ricordo della maestra.

Al Palazzo della Cultura, poi, il convegno moderato da Salvatore Cannata. A seguire le autorevoli relatrici, Giovanna Criscione già Provveditore agli Studi di Ragusa e direttore tecnico, il Dirigente Scolastico, Grazia Basile, dell’ Istituto Comprensivo Santa Marta – Ciaceri Modica, e l’ insegnante Teresa Di Martino, docente in pensione. Sono stati ripercorsi i 70 anni della scuola con approfondite analisi grazie alle esperienze nel mondo didattico, presente e passato. A fine convegno, un inaspettato fuori programma da parte di Gianni Arrabito che al momento dei ringraziamenti ha presentato il suo progetto “Riportare e valorizzare l’importanza di Modica Città, Centro Studi, come negli anni passati”. E per l’occasione è stata consegnato al Sindaco una targa, con la seguente motivazione: 1^ edizione Premio Maestra Maria Arestivo, alla città di Modica coi suoi tre borghi, teatro di vita per gòo alunni della scuola elementare, dal 1962 al 1967″.