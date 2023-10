L’Avimecc Volley Modica incontra l’Amministrazione comunale

Con il campionato di serie A3 oramai alle porte, l’Avimecc Volley Modica, venerdì 6 ottobre alle 19, sarà ricevuta dall’Amministrazione comunale per un grosso in bocca al lupo a tutto il team biancoazzurro che il 15 ottobre alle 18affronterà la Rinascita Lagonegro in programma alle 18 al “PalaRizza” per il debutto nel campionato di Terza Serie 2023/2024.

L’amministrazione vuole fare sentire la vicinanza di tutta la città a l’unica squadra modicana che rappresenterà Modica in un campionato di serie A, dove avrà il compito di rappresentare la Sicilia in un torneo di rilevanza nazionale.

Quella che sta per iniziare, dunque, sarà una stagione impegnativa, in cui l’Avimecc Volley porterà in giro per l’Italia il nome della Città Modica e l’orgoglio di un intero movimento sportivo.

