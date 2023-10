Modica Calcio subito in campo per il turno di Coppa Italia

La Coppa Italia arriva nel momento migliore per il Modica Calcio, che può subito riscattarsi, la formazione capitanata da Vindigni ha l’occasione perfetta per far dimenticare l’ultima uscita contro la Leonfortese e portare a casa il pass per i quarti di finale del torneo, dopo la vittoria dell’andata per 2-0.

I rossoblu, di Pitino e Radenza, devono far dimenticare la prestazione messa in mostra a Calascibetta e puntare al bottino pieno per non intaccare il morale alto costruito ad inizio stagione. Il Real Siracusa è sicuramente un avversario ostico e toccherà dare il massimo per riuscire ad espugnare il fortino siracusano. Tutto l’ambiente spera di avere la buona sorte dalla propria parte, evitando le sfortune arrivate nell’ultima uscita di campionato: prima la traversa di Savasta, quindi l’uscita di Alfieri dal terreno di gioco che ha cambiato le carte in tavola a partita in corso.

Ciò che va consolidato è l’atteggiamento in campo, tornare alla fame dimostrata nelle prime uscite e dimostrare la voglia di fare tanto per vincere su ogni contrasto e dettare le giuste linee di passaggio attraverso movimenti con e senza palla. Una gestione del campo che veda tutti gli uomini impegnati per scacciare via l’ultima uscita e regalarsi un passaggio del turno prestigioso, che permetta di continuare a crescere e a dimostrarsi pronti per affiancare le protagoniste di questa stagione.

“Dobbiamo tornare in noi stessi facendo tesoro dei piccoli errori commessi. – spiega Giancarlo Betta – Puntiamo a giocare come sappiamo e a mostrare le qualità che questa rosa sa di avere. Il tutto frutto del lavoro e della fame che ci devono sempre accompagnare, partita dopo partita. Adesso non dobbiamo pensare al fine settimana che ci aspetta ma concentrarci su una qualificazione che non possiamo considerare in cassaforte”.

Di seguito la lista dei convocati per la trasferta di Siracusa:

Portieri: Marino, Genovese L., Trovato

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta.

