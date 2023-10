5 milioni per la lotta al randagismo e gestione canili

“Sono pronti 5 milioni di euro per tutti quei Comuni siciliani che affrontano quotidianamente la battaglia contro il randagismo”. Lo afferma il deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, che ha anche presentato un emendamento al codice degli appalti pubblici, approvato all’unanimità sia in Commissione Bilancio che in Aula, per far sì che tale importante fondo venisse messo a disposizione per combattere un fenomeno purtroppo dilagante come il randagismo. “Oggi, grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato e strutture specializzate, i Comuni siciliani affrontano spese che gravano pesantemente sui propri bilanci per accudire questi poveri esseri viventi in attesa che trovino la giusta adozione. Il fondo creato ad hoc mira ad alleviare gli esborsi delle casse comunali e nel contempo a garantire un migliore trattamento agli ospiti delle strutture. Certamente questa non può essere la soluzione definitiva al problema che resta e che merita di essere affrontato con estrema determinazione. Bisogna partire da una massiccia campagna di sterilizzazione per fermare i numeri incontrollati e incontrollabili di questo fenomeno e dalla formazione di una cultura sociale che possa inculcare nelle persone il messaggio dell’adozione come gesto nobile che salva una vita. I Comuni posso fare domanda per accedere alla ripartizione dei fondi che verrà effettuata in base allo storico 2022 delle spese effettuate in questo settore”.

