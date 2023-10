La legge sul Bonus 110 torna in Aula

Si è riunita questa mattina la Commissione Bilancio alla presenza del direttore generale della ragioneria Cuffaro, per incardinare il punto relativo alle proposte di legge presentate dai gruppi parlamentari di cui fa parte anche il disegno di legge presentato dagli onorevoli Abbate e Pace che si pone come principale obiettivo quello di favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dall’attuazione delle norme nazionali meglio conosciute con il nome di Bonus 110. Mercoledi 11 novembre sarà di nuovo all’ordine del giorno in Aula con un testo base che possa essere la sintesi dei vari disegni di legge presentati nel tempo dai vari gruppi parlamentari. “Da mercoledi ci sarà spazio per presentare i vari emendamenti e accelerare così l’approvazione – dichiara l’Onorevole Abbate componente della Commissione Bilancio – che si spera possa avvenire entro l’anno. Secondo l’ANCE i crediti rimasti “incagliati” sono giunti a quota 500 milioni di euro, ciò significa cantieri bloccati da mesi ed effetto negativo a valanga su tutta la filiera di settore, dai pittori ai ferramenta, dagli idraulici ai falegnami, per un totale di almeno 14 mila aziende isolane coinvolte”.

