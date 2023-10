Premiata anche quest’anno l’Azienda Miele Polara di Modica

La Città di Modica ancora sugli allori, grazie all’azienda “Miele Polara” che anche quest’anno è stata premiata per la selezione dei migliori mieli millefiori di produzione siciliana. L’Azienda è stata premiata alla 2^ edizione del concorso che si è tenuto il 30 settembre a Sortino, ottenendo il riconoscimento dall’albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriali del miele. L’azienda “Miele Polara” nasce a Modica nel 1920 dall’apicoltore Giorgio Polara, sicuramente uno dei primi produttori di miele a Modica e in provincia. Inoltre l’azienda vanta una produzione ricca e variegata, di miele e prodotti di apicoltura tipici iblei. L’ Azienda a regime familiare continua a lasciare il segno nel settore già da diverse generazioni, chi si tramandano da padre a figlio e che vanta una produzione ricca e variegata, con cinque tipi di miele e prodotti di apicoltura tipici iblei. Miele Polara è specializzato nella produzione di Miele di Carrubo una vera chicca dei Prodotti tipici Iblei, un miele di apicoltura siciliana prodotto a Modica, un miele raro di difficile produzione essendo un prodotto invernale. L’azienda fondata dal bisnonno Giorgio, ha lasciato il testimone al nonno Francesco, che a sua volta l’ha consegnato al figlio Giorgio, e infine al nipote Francesco. Anche se l’idea è di continuare per altre future generazioni, come dire che il miele scorre nelle vene della famiglia Polara. L’idea di chiamarlo “miele dei monti iblei” è venuta al nonno Francesco, intorno agli anni ottanta, che ha voluto rendere omaggio al territorio in cui ancora oggi, con lo stesso amore e la stessa passione sono allevate le api per la produzione del miele in cinque varietà diverse, come i fiori che rappresentano la macchia mediterranea: Grazie all’esperienza della tradizione tramandata da padre in figlio, l’Azienda Polara è riuscita a produrre un prodotto unico nel suo genere è soprattutto di massima purezza con un sapore impareggiabile che solo il miele dei monti iblei riesce ad avere. Proprio per la qualità del suo prodotto, è riuscita ad ottenere, alla sagra del miele, la menzione di “Eccellente” Miele Millefiori di Sicilia.

Salva