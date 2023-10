Coppa Sicilia. Ottimi piazzamenti per la Motyka Bike School

Ancora buoni risultati per i piccoli atleti della Motyka Bike School Modica, che ieri sono stati impegnati a Pietraperzia nella VII^ Tappa di Coppa Sicilia Giovanissimi. Nella cittadina in provincia di Enna, gli atleti del sodalizio modicano, infatti, hanno fatto registrare due podi e qualche buon piazzamento che lascia ben sperare per il futuro. I due podi conquistati dal sodalizio modicano portano la firma di Nicolò Tagliarini che si è classificato al secondo posto nella categoria G1 e di Sofia Lucenti che ha ottenuto la terza posizione nella categoria G3 femminile. Sempre nella categoria G1 maschile, appena fuori dal podio Simone Adamo che ha ottenuto un brillantissimo quarto posto, mentre nella categoria G3 maschile, Marco Lucenti ha ottenuto la sesta posizione. Andrea Giannone, invece, nella categoria G2 si è classificato in quindicesima posizione, la stessa ottenuta da Bruno Lucenti nella categoria G5. Diciassettesimo posto, invece, per Angelo Giannone nella categoria G4 e diciottesimo per Federico Maltese nella categoria G6. Domenica prossima gli atleti del team giallonero, torneranno nuovamente in campo a Ragusa, dove si recupererà la prima tappa della kermesse regionale che era stata rinviata per maltempo.

