Pozzallo. Topi nel giardino dello “Scientifico”

Un topo in giardino, un altro che faceva zigzag fra le aule. Quando gli alunni dello Scientifico di Pozzallo si sono accorti che la loro struttura scolastica era piena di topi, hanno prontamente avvisato Giorgio Scarso, il consigliere di opposizione (foto), il quale si è attivato in maniera repentina. Il consigliere, difatti, ha subito preso carta e penna e ha scritto all’ufficio Ecologia del Comune chiedendo una rapida derattizzazione dell’intero plesso scolastico.

Nonostante stiano per arrivare i primi freddi autunnali, non è difficile imbattersi in qualche topo o in qualche scarafaggio, specie nelle zone periferiche. Tutta colpa, secondo alcuni, dei soliti incivili che impacchettano tutta l’immondizia dentro un solo sacco per poi abbandonarla dove capita. Eppure, nel corso di questa estate sono stati diversi gli interventi da parte del Comune di Pozzallo per derattizzare l’intero perimetro della città, segno, però, che si doveva fare di più per arrivare a ottobre senza questi problemi.

