“Licenziamento senza preavviso” per medico dell’Asp Ragusa

L’Asp di Ragusa ha deciso di licenziare “senza preavviso” un medico alle sue dipendenze. La delibera del Commissario Straordinario dell’azienda sanitaria, Fabrizio Russo, è stata pubblicato sul sito ufficiale e notificata via PEC all’interessato. Tutto ciò dopo che l’Ufficio Disciplinare dell’Asp aveva stabilito tale decisione per motivi che non sono riportati nell’atto per ovvii motivi di riservatezza ma che fa specificatamente riferimento ad un procedimento disciplinare del 2021.

