Nepal. 5 terremoti in successione tra 2.7-6.2 gradi di magnitudo

(gr) Ritorna a distanza di 8 anni l’incubo terremoto in Nepal. Secondo il Centro nazionale di sismologia dell’India (NCS), cinque terremoti consecutivi di magnitudo compresa tra 2,7 e 6,2 con epicentri in India e Nepal sono stati registrati oggi. L’entità governativa ha specificato che il terremoto di maggiore di magnitudo 6,2 della scala Richter è stato registrato alle 14:51 ora locale ed a una profondità di cinque chilometri con epicentro nel Nepal occidentale. Il Centro nazionale di ricerca e monitoraggio dei terremoti del Nepal ha segnalato altri due terremoti, nel distretto di Bajhang vicino al confine indiano. Secondo i media locali, sono segnalati al momento nove feriti, una persona scomparsa, e diversi crolli e danni materiali alle infrastrutture elettriche. Il capo del distretto di Bajhang,, Narayan Pandey, ha riferito che un’importante strada, che collega la cittadina con le zone limitrofe, è stata bloccata da una grossa frana. “Stiamo facendo il possibile per inviare macchinari per liberare il manto stradale, un crocevia molto importante per la circolazione locale” ha sottolineato l’autorità, aggiungendo che il rapporto iniziale rivelava che parecchie abitazioni sono parzialmente crollate o danneggiate. Nel 2015, un potente terremoto di magnitudo 7,8 colpì il Nepal, provocando 9.000 morti e oltre 22.000 feriti, con diversi edifici collassati anche a Kathmandu, capitale del Nepal.

