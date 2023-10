Monterosso. Vissuta intensamente la festa di Maria SS Bambina

Domenica scorsa si è conclusa l’ultima festa religiosa del periodo estivo del borgo Monterosso. Il simulacro di Maria Santissima Bambina è stato portato in processione per due volte lungo le vie del centro montano. In mattinata, c’era stata l’uscita del simulacro dalla chiesa di Sant’Anna, caratterizzata dall’esplosione di ‘nzaiareddi colorati che non hanno mancato di attirare l’attenzione delle centinai di persone presenti. Ha preso poi il via il corteo processionale snodatosi per le strade principali di Monterosso Almo, accompagnato dalle marce musicali della banda di Buccheri . Il simulacro è rientrato poi alle 13 nella chiesa di San Giovanni. Nel pomeriggio, un altro momento importante è stato caratterizzato dalla tradizionale cena, tenutasi in piazza Rimembranza, con la vendita di tutti i doni messi a disposizione dai decine di fedeli per la raccolta di fondi per la festa . In serata, dopo la messa presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci, la seconda processione con il simulacro che è uscito dalla chiesa di San Giovanni il cui corteo ha interessato altre vie principali di altri quartieri del centro montano. Dopo il passaggio in corso Umberto, il simulacro è rientrato nella chiesa di Sant’Anna. Non prima però di avere assistito, in piazza San Giovanni, allo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Rosa international fireworks di Lorenzo e Paolo La Rosa da Bagheria che ha riscosso il plauso di tutti i presenti per la loro spettacolarità. Nelle foto alcuni momenti della festa.

