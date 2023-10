Modica. Si ristrutturano i reparti di Chirurgia e Urologia

Prosegue l’iter per la ristrutturazione dei reparti di Chirurgia e Urologia del P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica. Con la delibera n.2202, l’Asp di Ragusa ha aggiudicato i lavori al Consorzio Simplex per 1,4 milioni di euro. La progettazione, che in tutte le sue fasi è stata verificata dal Servizio Tecnico aziendale diretto da Pasquale Amendolagine, prevede che all’interno del reparto di Chirurgia vengano ricavate otto stanze doppie e due singole (per 18 posti letto), mentre in quello di Urologia sei stanze doppie e tre singole (per 15 posti letto). “L’aggiudicazione dei lavori – commenta il Commissario straordinario, Fabrizio Russo – è un ulteriore tassello che si aggiunge a un iter di progettazione avviato nel 2022 e che ci permetterà, nei prossimi mesi, di disporre di reparti moderni e all’avanguardia. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità dei cittadini alle nostre strutture ospedaliere, garantendo servizi all’altezza degli standard di cura richiesti”.

A tal proposito, sempre in riferimento al “Maggiore” di Modica, in esito alla definizione di una procedura negoziata, sono stati affidati all’operatore Alma Group i lavori per la fornitura e l’installazione di una seconda TAC presso il Pronto soccorso. Un’altra TAC di ultima generazione, dal 1° agosto, è stata attivata nel reparto di Radiologia dello stesso nosocomio.