Gran Baliato. Nuovo crocefisso per altare Santi Martiri Idruntini

Si arricchisce, con un crocefisso ligneo del XVIII secolo originario dell’Italia Meridionale, l’altare dei Santi Martiri Idruntini presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore in Monreale.

L’affresco, realizzato dal Maestro Luca Crivello, rappresenta la tradizionale iconografia dei martiri di Otranto, con in alto, sulla collina, a destra, San Antonio Primaldo che la tradizione vuole, seppur decapitato, rimanesse in piedi fino a quando l’ultimo degli idruntini non fu a sua volta decapitato dai turchi invasori, per essersi rifiutati di convertirsi all’Islam.

Ai piedi dei Santi Martiri è riprodotto lo stemma del 50° Gran Maestro dell’Ordine di San Lazzaro Don Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg, per il quale l’affresco è stato realizzato nel 2018 in occasione della sua elezione.

