Si è svolto a Ragusa convegno su “Immigrazione e diritti umani”

“Comunità si diventa quando ogni membro acquisisce consapevolezza di avere dei diritti non solo verso sé stesso e la propria cerchia familiare e amicale, ma anche verso l’altro generalizzato e il convegno, molto partecipato, è stato un momento di condivisione che ci consentirà di avviare attività comuni con Medici per i Diritti Umani, Amnesty International, con l’Università e Banca Etica sull’Immigrazione. Non è una novità di oggi ma l’immigrazione ha accompagnato la storia dell’umanità e ne ha segnato lo sviluppo e deve riuscire, nel rispetto dei diritti umani, della dignità e dell’accoglienza, a favorire riconoscimento e percorso comune”.

È questo il pensiero dell’assessore allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, alla luce del convegno su “Immigrazione e diritti umani” che si è tenuto nei giorni scorsi a Ragusa presso il Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti. All’importante assise hanno dato il loro contributo Giuseppe Distefano direttore della filiale di Palermo della Banca Etica, Claudia Lodesani di MSF, Peppe Cannella del MEDU e Giovanna Bocchieri di Amnesty International. Ha moderato Maria Giovanna Coltello referente GIT soci Banca Etica della Sicilia Sud Orientale. L’Amministrazione Comunale di Ragusa è stata rappresentata dall’assessore Giovanni Iacono che ha aperto i lavori.

