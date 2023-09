Scolari modicani onorano la loro maestra Maria Arestivo

Il primo ottobre del 1962 per un gruppo di bambini, appena concluso il periodo dell”asilo, fu un giorno speciale della vita. Parte di loro timorosi, altri contenti, accompagnati dai genitori, oltrepassavano la soglia delle Scuole Elementari Centrali “Ra’ Via Longa” (Corso Garibaldi) di Modica.

Mamme gioiose affidarono i loro figli alla Maestra Maria Arestivo (1904 – 1983). A distanza di 61 anni del loro primo giorno di scuola, questi ex bambini domenica prossima ricorderanno la loro insegnante e scopriranno una targa commemorativa in ceramica in occasione del 40° anniversario dalla sua dipartita. Alle 9:30 si riuniranno davanti alla casa dove l’insegnante visse, in Corso Umberto 132, alla presenza del Sindaco Maria Monisteri, dei familiari , di Giovanna Criscione, già Provveditore e Direttore Tecnico in Provincia di Ragusa, della Professoressa Grazia Basile, nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta – Emanuele Ciaceri”, della maestra Teresa Di Martino e di Gianni Arrabito. Trascorsi i 61 anni di quel lunedì primo ottobre 1962, i bambini ormai più che cresciuti ed anche nonni hanno ancora vivi aneddoti ed insegnamenti. Dopo la cerimonia, alle 10, presso il Palazzo della Cultura, si terrà il Convegno dal titolo “Il primo ottobre suonava la campanella”. Moderatore il giornalista Salvatore Cannata.