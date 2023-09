Sarà riattivato il servizio di pediatria a Monterosso Almo

Il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, ha annunciato che verrà riattivato il servizio di pediatria, assente da un pò di tempo. in una nota il primo cittadino afferma che “Dopo una intensa interlocuzione con il Direttore Sanitario dell’Asp, Raffaele Elia, protrattasi per qualche tempo, inerente l’interruzione del servizio di pediatria verificatosi per l’insorgere di alcuni problemi personali di natura sanitaria che hanno impedito alla titolare del servizio dottoressa Muscara di poterlo svolgere a Monterosso Almo, si è pervenuti ad una soluzione concordata che permetterà la riattivazione”. Il sindaco e l’assessore ai servizi sociali, Mariano Dibenedetto, ringraziano il Direttore Elia dell’Asp per la pronta disponibilità e sensibilità con cui ha seguito la vicenda e per la soluzione concordata trovata. A brevissimo sarà comunicato il giorno della settimana ed il luogo dove si dovrà svolgere il servizio.

