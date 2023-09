In atto il rifacimento della segnaletica stradale a Ispica

Continua il lavoro di completamento e rifacimento della segnaletica stradale a Ispica iniziato da qualche mese. È stata data priorità alle indicazioni prefettizie come per i passaggi a livello. Poi sono state rifatte le strisce pedonali, in prossimità di alcune scuole pubbliche. Si sta continuando con gli stalli per i disabili e con quelli relativi al carico e scarico merci, a seguire si inizierà il rifacimento di quelli esistenti.

Dopo i primi lavori effettuati da ditta esterna, dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto si è optato per l’utilizzo del personale comunale che, essendo impegnato in vari fronti, effettuerà questi interventi in momenti diversi. Questa scelta permette un notevole risparmio per le già provate casse comunali.

Salva