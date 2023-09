Il Ragusa calcio in Campania per affrontare il Real Casalnuovo

Il Ragusa calcio parte questa mattina alla volta di Afragola dove domani alle 15 incontrerà il Real Casalnuovo per la quinta giornata del campionato di Serie D girone I. L’undici azzurro allenato da Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno soltanto del giovane Cardinale mentre gli infortunati di vecchia data, definiamoli così, sono rientrati in gruppo già martedì scorso dopo l’immeritata sconfitta contro l’Akragas. “Una cosa è certa – commenta il tecnico Ignoffo – siamo soltanto all’inizio del torneo e resta salvo il nostro obiettivo che è quello di salvarci il prima possibile. Non ci sono dubbi. Dobbiamo essere più concreti perché le prestazioni, e sfido chiunque a dire il contrario, ci sono sempre state. Occorre lavorare per evitare gli errori perché quando si perde, al di là della sfortuna, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. E questo non può essere. Domenica non abbiamo preso gol su calcio piazzato e tutto ciò potrebbe rappresentare un fatto positivo se non fosse stato associato alla sconfitta, adesso occorre fare risultato magari senza brillare. I complimenti degli avversari, lo abbiamo già detto in altre occasioni, fanno piacere ma non fanno classifica”. Il Ragusa si sta muovendo per cercare di risalire la china e riprendere a marciare così come era accaduto in occasione della gara ad Avola con il Castrovillari. La gara di domani sarà diretta da Davide Testoni di Ciampino, coadiuvato da Davide Gneo e Michele Nappi entrambi della sezione di Latina.

