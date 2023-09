Passalacqua Ragusa, basket. Domenica si parte con Virtus Bologna

Parte nella giornata di domani la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket, che domenica con inizio alle ore 14,00, sarà impegnata nell’Opening day di Schio contro la Virtus Bologna. Subito un banco di prova dei più importanti, per la squadra allenata da coach Lino Lardo, che si troverà davanti la formazione fresca vincitrice della Supercoppa e più in generale una delle squadre che si candidano a soggiornare stabilmente nelle primissime posizioni della classifica. Dopo un mese e mezzo di preparazione, dunque, si comincia, con la consueta kermesse che, come da tradizione, riunisce in un’unica sede tutte le partite della prima giornata di campionato. “Finalmente si comincia – dice coach Lardo – Abbiamo fatto una preparazione intensa dal punto dal punto di vista atletico, e possiamo dire di avere lavorato bene, siamo una squadra nuova ma che ha voglia di giocare insieme, e siamo ovviamente curiosi di metterci alla prova. Abbiamo fatto un bel torneo la scorsa settimana, è chiaro che ancora dobbiamo trovare la chimica giusta soprattutto in attacco, ma vogliamo essere pronti per una partita in cui ci troveremo davanti una squadra importante, che farà l’Eurolega. L’abbiamo vista in Supercoppa, e ovviamente punta in alto, ma noi dobbiamo crescere partita dopo partita, dobbiamo affrontare l’incontro a testa alta e a viso aperto, per mettere in campo tutto quello che abbiamo fatto in questo mese e mezzo di preparazione”.

Dopo la partita di domenica, capitan Spreafico e compagne sono attese dal turno di riposo della seconda giornata mentre l’esordio casalingo è in programma domenica 15 ottobre con Geas Sesto San Giovanni. Per tutte le due settimane che precederanno la prima casalinga continuerà la vendita degli abbonamenti, che dal Palaminardi si sposterà al PalaPadua, ogni giorno dalle 17,00 alle 20,00. Per ogni informazione sui tagliandi (50 euro Base, 90 euro Gold), è possibile chiamare il numero 3206224665.

